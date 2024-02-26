Где в Казахстане станет теплее в ближайшие дни

На большей части Казахстана с 27 по 29 февраля ожидаются осадки, гололед и туманы, однако жителям западных регионов синоптики обещают приход тепла, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, на северные, восточные и центральные регионы Казахстана в ближайшие три дня будут оказывать влияние атмосферные фронты, поэтому здесь пройдут осадки в виде снега, в отдельных районах усиление ветра с низовой метелью.

Также, в горных районах южной и юго-восточной части страны, с прохождением атмосферных фронтов, возможны осадки, гололедные и туманные явления.

А вот на запад республики постепенно начнет приходить весна. Здесь будет доминировать очаг высокого давления, сохранится безветренная погода без осадков, а днем температура будет достигать 0...+5 градусов.

При этом ранее мы сообщали о том, что потепление на этой неделе обещали и жителям столицы. А вот в Алматы, как и в Шымкенте, все еще прогнозируются снегопады.

Отметим, что представители МВД на официальном сайте ведомства регулярно предупреждают водителей об опасностях на дороге при ухудшении погоды.

Подчеркивается, что автовладельцам необходимо внимательно следить за погодными изменениями и информацией, а также специальными сообщения об ухудшении погоды и закрытии дорог.

"Министерство внутренних дел рекомендует участникам дорожного движения, в случае ухудшения погоды, ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

Для безопасного движения необходимо учитывать влияние погодных условий на режимы движения, снижение видимости при осадках, а также изменение сцепных качеств дорожного полотна, увеличивающих тормозной путь автомобиля и влияющих на его управляемость", – говорится в сообщении.

Водителям важно соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию между автомобилями, отметили в МВД.