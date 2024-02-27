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Правила приема школьников в первый класс упростили в Казахстане

Опубликовано:

Школьники идут по коридору
Школьники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане отменили экзамены для поступления первоклассников в гимназии и лицеи. Это, как считают в Минпросвещения, должно снизить стресс детей и родителей, передает телеканал "Астана".

В Министерстве просвещения сообщили, что согласно подписанным президентом поправкам в некоторые законодательные акты по вопросам образования, наставничества и безопасности детей, для всех казахстанских детей уравнивается доступ к получению среднего образования в стране, пояснили в ведомстве.

Кроме этого, будущие школьники избегут стресса при поступлении в первый класс. Это, по данным телеканала, будет достигаться за счет отмены экзамены при поступлении в гимназии и лицеи.

"Исключается психологический стресс от участия в тестировании, собеседовании, негативные переживания от ожидания конкурсного отбора. Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребенка и оказать отрицательное влияние на его здоровье.

В-третьих, будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора. Будет исключен общественный резонанс процедуре приема детей в школу", - заявил глава Комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063143-pravila-priema-shkolnikov-v-pervyy-klass-uprostili-v-kazahstane/

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