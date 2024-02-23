Токаев внес изменения в законодательные акты по вопросам образования и безопасности детей

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который вносит изменения в законодательные акты по вопросам образования и безопасности детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования, наставничества и безопасности детей", - говорится в сообщении.

Отметим, что по информации официального сайта сената парламента РК, ключевые задачи данного закона связаны с обеспечением безопасности детей, внедрением института наставничества для сирот и расширением управленческой свободы организаций образования.

Так, для обеспечения безопасности детей устанавливаются законодательные требования по обязательной установке на окнах специальных блокирующих открытие окон механизмов, вводится запрет на строительство многоэтажных жилых домов без учета строительства школ, детских садов и больниц.

Важными новшествами для родителей является установление единой очередности предоставления мест в детских садах и правила использования мобильных телефонов в школах.

Кроме того, согласно одобренному сенаторами закону, теперь совершеннолетние граждане могут стать наставниками для детей-сирот, проживающих в детских домах. Требования, права и обязанности кандидатов для этой безвозмездной деятельности также прописаны в документе.