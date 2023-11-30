Запретить школьникам пользоваться телефонами во время уроков предлагают в Казахстане

Депутаты мажилиса рассматривают проект закона, согласно которому школьникам могут запртетить пользоваться телефонами во время уроков, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества".

Представил документ экс-министр образования, ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

"Еще одна проблема, возникшая у учителей - отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий и его расшифровке. В связи с этим в проекте предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий", - сказал он.

Позже, отвечая на вопросы депутатов, он рассказал, в каких случаях и в каких целях можно будет использовать телефоны.

"Этот вопрос очень долго обсуждался. Норма касается только ограничения во время занятий, а в школу ребенок может принести мобильный телефон, может использовать во время перемен. То есть в этом плане ограничений нет.

На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее. Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И когда учитель может позволить себе использовать мобильные телефоны для того, чтобы работать по каким-то инновационным методам - в этом плане ограничений нет.

А если ребенок будет заниматься своими делами, использовать телефон, то в этом плане, конечно, ограничения будут действовать", - пояснил Аймагамбетов.

На вопрос же о том, будут ли установлены специальные ящики, где они будут храниться, он коротко ответил: "Мы ограничений не предусматриваем". То есть ящики устанавливаться не будут, телефоны будут оставаться у детей.

Напомним, весной 2016 года казахстанским чиновникам запретили пользоваться смартфонами на работе из-за участившихся случаев утечки служебной информации. Все это время госслужащих спасали обычные кнопочные телефоны.

Всех сотрудников госорганов обязали сдавать на входе планшеты, мобильные телефоны. Под запрет попала любая техника, способная вести фото-, видео- и аудиозапись, имеющая слоты для микрокарт памяти, а также имеющая возможность подключения к компьютеру и интернету.

Однако в октябре 2018 года запрет был снят, но функционал в смартфонах госслужащих ограничили.