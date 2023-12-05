"Запрос от родителей и учителей": министр просвещения о планах по ограничению смартфонов в школах Казахстана

Глава Минпросвещения на брифинге в кабмине высказался по поводу планов ограничивать использование смартфонов детьми во время уроков в школах, передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев заявил, что школа должна в первую очередь давать качественное образование.

"В ходе урока ему следует полностью усвоить материал и усовершенствовать свои знания. Конечно, известно, что сегодня наши дети отвлекаются на смартфоны. Такое решение было принято в результате поступивших сегодня запросов и жалоб от родителей и учителей.

Еще раз повторюсь, этот законопроект предусматривает, что ученики не будут пользоваться смартфонами во время занятий без разрешения преподавателей. Но после окончания урока, вне урока право ученика связаться с родителями с помощью мобильного телефона и рассказать о своей ситуации не ограничивается. Это ограничение действует только во время урока", – пояснил министр.

Пока, по его словам, нет решения, куда именно должны будут убрать свои телефоны школьники на время урока.

"Мажилис уже одобрил законопроект в первом чтении. Вопрос организации будет решаться до полного принятия закона. По сути, это разные методы. Главное, такое решение принимается для того, чтобы не позволить ученику отвлекаться во время урока", – заявил Гани Бейсембаев.

Напомним, на прошлой неделе депутаты мажилиса рассмотрели проект закона, согласно которому школьникам могут запретить пользоваться телефонами во время уроков.

Между тем запрет на использование мобильных телефонов стал трендом во многих странах. Сторонники запрета считают, что отсутствие мобильных снижает уровень буллинга в школах.