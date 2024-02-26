Минусовую температуру и снегопад в первые дни весны обещают в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 26 февраля по 3 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 февраля в Алматы ожидается пасмурная погода. Температура в среднем составит -8 градусов. Днем воздух может прогреться до -5 градусов, но ночью температура опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.

27 февраля в южной столице опять пообещали пасмурную погоду. Температура составит около -8 градусов. Максимальная температура - до -4 градусов, а минимальная опуститься до -12 градусов. Скорость ветра составит до 1,8 м/с.

28 февраля прогнозируется переменная облачность. Средняя температура в этот день будет находиться на отметке -8 градусов. Днем температура поднимется до -3 градусов, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

29 февраля в Алматы синоптики обещают ясную погоду. Температура в среднем составит -6 градусов. Максимально температура поднимется до -2 градусов, а опуститься может до -11 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,8 м/с.

1 марта - опять пасмурно. Среднесуточная температура составит -5 градусов. Днем воздух прогреется до -2 градусов, а ночью похолодает до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

2 марта ожидается пасмурная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке -4 градуса. Максимальная температура составит -1 градус, а минимальная - в районе -8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,5 м/с.

3 марта, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит -4 градуса. Воздух может прогреться и до -2 градусов, но ночью похолодает до -6 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.