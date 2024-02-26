"Такой соцпомощи не существует": в Минтруда отреагировали на слухи о "выплатах" компенсации казахстанцам

В Минтруда прокомментировали информацию касательно выплат компенсации казахстанцам, назвав информацию недействительной, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в Минтруда, в социальных сетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от ведомства. Так, для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - сообщили в министерстве.

Здесь же добавили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется только посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Казахстанцев призывают доверять информации только из официальных источников.

В конце декабря в соцсетях появилась информация о том, что жителям РК, согласно якобы новому постановлению, будет выплачена компенсация от 100 тыс. тенге. Данное сообщение является фейком.

Также мы писали о том, что мошенники распространяют в Сети информацию якобы от Министерства финансов РК и обещают за небольшой взнос выплатить компенсации по депозитам. В казахстанском фонде гарантирования депозитов предупредили о новой мошеннической схеме.

Мошенники также создали фейковый сайт Министерства финансов РК, на котором предлагают всем казахстанцам проверить размер "начисленной им компенсации от государства".

Кроме этого, мы писали также, что мошенники взяли на вооружение очередную преступную схему, где обещают выплаты в размере 50 тысяч тенге всем казахстанцам. Доверившись им, можно потерять все свои деньги.