Сообщение о начислении казахстанцам от 100 тыс. тенге снова распространяют в Сети

В соцсетях появилась информация о том, что жителям РК, согласно якобы новому постановлению, будет выплачена компенсация от 100 тыс. тенге. Данное сообщение является фейком, передает Stopfake.kz.

"Новое постановление о выплатах. Проверьте свой ИИН на наличие выплат. Возможны начисления от 100 тыс. тенге", – говорится в одном из сообщений.

Распространяемый фейк. Скриншот: stopfake.kz

Фактчекеры сообщают, что в одном из таких объявлений людям предлагают ввести свой ИИН на сайте с названием ОКЦ ВНДС (Официальный компенсационный центр возврата невыплаченных денежных средств). После этого посетителям сайта предлагают заполнить извещение, где нужно указать личные и банковские данные.

"В 2020 году тоже под Новый год уже распространялось аналогичное сообщение о том, что казахстанцам вернут уплаченные суммы НДС. Мошенническая схема была идентична той, которая используется сейчас. Тогда Комитет государственных доходов МФ РК официально опроверг эту информацию", – отмечается в публикации.

Кроме того, на сайтах президента и парламента РК нет никакой информации о выплатах.

Распространяемое сообщение о выплатах является ложью. И чтобы не стать жертвой мошенников, фактчекеры рекомендуют не оставлять личные данные на сомнительных сайтах.

Напомним, в ноябре казахстанцам, пострадавшим от мошенников, предлагали возврат украденных денег. При этом в фейковом сообщении использовалось фото председателя КС РК.

Позже в интернете среди казахстанцев начала распространяться информация о введении выплаты за НДС. В Минтруда и соцзащиты населения ее назвали фейком.

Также в Facebook распространялась реклама со снимком президента РК, в которой каждому казахстанцу под конец года обещают выплату на карту от 150 тыс. тенге.

Еще в Сети появилось видео, на котором премьер-министр РК якобы говорит о компенсациях, которые получат казахстанцы, пострадавшие от интернет-мошенников.