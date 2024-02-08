По 50 тысяч тенге из "социального фонда" обещают мошенники в Казахстане

Мошенники взяли на вооружение очередную преступную схему, где обещают выплаты в размере 50 тысяч тенге всем казахстанцам. Доверившись им, можно потерять все свои деньги. Подробности читайте на NUR.KZ.

Мошенники вдохновились программой "Нацфонд – детям" и придумали свои "выплаты" из некоего "социального фонда", которые якобы могут получить все казахстанцы, родившиеся с 1949 по 1998 годы. Эту информацию они распространяют в социальной сети Tik-Tok.

На преступную схему обратили внимание эксперты портала StopFake.

Чтобы получить "выплаты" казахстанцам предлагают посетить сайт benefitkz.click, где можно заполнить заявку. Чтобы все выглядело убедительнее, мошенники даже добавили на главную страницу логотип Электронного правительства Казахстана.

Мошеннический сайт с "выплатами". Скриншот: stopfake.kz

После заявки киберпреступники просят заполнить анкету, а результаты ее рассмотрения обещают отправить в мессенджере WhatsApр. Но для этого нужно ввести код в приложении.

Здесь и кроется главная опасность - таким образом пользователь дает доступ мошенникам к своему аккаунту в мессенджере, после чего они могут выманивать деньги уже от имени несостоявшегося получателя несуществующей выплаты.

Казахстанцы должны помнить, что ни в одном официальном СМИ о таких выплатах не писали. О них также не сообщали и в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Поэтому можно сделать вывод, что размещенная в популярном приложении реклама – это фейк. Никаких выплат в 50 тыс. тенге нет, и казахстанцам точно не стоит заходить на сайт и оставлять свои данные в надежде, что деньги все-таки пришлют.

Напомним, недавно действительно прозвучала идея введения новой выплаты из Национального фонда. Однако на данный момент все ограничивается простыми рассуждениями, а потому еще неизвестно, появится ли она в будущем.