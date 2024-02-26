Трехсменка и перегородки в коридорах: в школе на 300 мест в Жамбылской области учатся около тысячи детей (видео)

В сельской школе на 300 мест в Жамбылской области вынуждены ютиться почти 1000 учеников. Школа работает в три смены, но здесь все равно не хватает кабинетов, передает телеканал "24KZ".

Как сообщает телеканал, школу в селе Ойтал построили почти полвека назад. При том, что рассчитана она на 300 ученических мест, по факту в школе обучается школьников в несколько раз больше.

Отмечается, что в сельской школе учатся дети и с соседних аулов. Поэтому пришлось перевести школу на трехсменное обучение.

Выяснилось, что в школе не хватает специализированных кабинетов физики, химии, информатики. Детям эти предметы преподают в обычных классах. Здесь смастерили дополнительные помещения, просто установив перегородки в школьных коридорах.

"Если в классе 25 учеников, то они здесь уже не поместятся. Парты стоят слишком близко к доске. По санитарным требованиям ребенок должен находиться на расстоянии двух метров от доски", - говорит заместитель директора по хозяйству Ерзат Сериков.

Местные надеются, что дефицит мест в школе, возможно, разрешится в следующем учебном году. В селе началось строительство дополнительного здания на 210 мест.

"Если у нас будет государственная аттестация в тот момент, когда строительство еще не завершится, то мы рискуем, что не пройдем ее", - говорит директор школы Берик Ахметбеков.

Между тем, это не единственная в регионе школа с трехсменкой. Из 35 школ Меркенского района в двух - дети учатся в три смены. Местные власти эту проблему намерены решить в ближайшем будущем.

"Планируется строительство двух новых школ, еще в двух - идет капитальный ремонт. Также планируем строительство "комфортной школы" на 600 мест в селе Мерке", - озвучил планы аким Меркенского района Жорабек Баубеков.

В целом по Жамбылской области, как сообщает телеканал, в прошлом году начали строительство 28 школ. В 17 - проведен капитальный ремонт. По заверению местных властей, проблему аварийных и трехсменных школ в регионе намерены решить уже в этом году.

В сентябре прошлого года в соцсетях распространилось видео из столичной школы, на котором видно переполненный учениками коридор. На кадрах можно увидеть кричащих учеников, которые не могут пройти по переполненному школьному коридору. Дети давят друг друга, пытаясь протиснуться сквозь толпу. Также слышны чьи-то крики о помощи.

В Управлении образования Астаны тогда сообщили, что школа работает в три смены. Как оказалось, учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока и дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Это и стало причиной такого столпотворения.

Несколькими днями позже кадры с давкой в еще одной школе Астаны появились в Сети. Тогда такую давку объяснили тем, что это организационные моменты в новом корпусе.

Также в начале года мы писали о том, что в Астане родители учеников одной из школ потребовали вернуть их детей в старое здание. Строение признали аварийным, но вместо сноса в нем разместят другое заведение.