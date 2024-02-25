Снегопад и морозы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в воскресенье
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 25 февраля - лишь в одном городе ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до -4 градусов, а ночью опустится до -11 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем термометры покажут до -11 градусов, ночью температура снизится до -24 градусов. Скорость ветра – 5,6 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 1 градуса, ночью опустятся до -7 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,3 м/с.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение из-за метелей и сильного ветра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062819-snegopad-i-morozy-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-voskresene/