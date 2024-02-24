Метель и сильный ветер ожидаются в регионах Казахстана

В нескольких регионах Казахстана на воскресенье, 25 февраля, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, метели, тумана и гололеда, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте в воскресенье временами ожидается туман.

25 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. В горных районах - низовая метель. Ветер на севере, западе, в горных районах региона 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и юге Акмолинской области может быть низовая метель. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

25 февраля на востоке и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер на юге региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на юге Кызылординской области может быть ветер днем 15-20 м/с.

25-27 февраля на юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман, днем на юге региона - гололед. 25-26 февраля в горных районах - низовая метель. 25 февраля днем, сутки с 26 на 27 февраля - ветер в горных районах 15-20 м/с.

Напомним, ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода с 24 по 26 февраля. Так, по данным специалистов, на западе республики сохранится влияние антициклона, в связи с чем осадков быть не должно. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны - осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы отметили, что в городе до ночи 25 февраля могут временами пройти осадки в виде снега. В ведомстве обратились к жителям и гостям южной столицы с просьбой соблюдать меры предосторожности. С целью недопущения обморожений здесь рекомендовали одеваться теплее.