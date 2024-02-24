Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Метель и сильный ветер ожидаются в регионах Казахстана

Опубликовано:

Трасса в снегопад
Трасса. Иллюстративное фото: Antonio Hugo Photo/Getty Images

В нескольких регионах Казахстана на воскресенье, 25 февраля, объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, метели, тумана и гололеда, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте в воскресенье временами ожидается туман.

25 февраля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. В горных районах - низовая метель. Ветер на севере, западе, в горных районах региона 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке и юге Акмолинской области может быть низовая метель. Ветер на севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

25 февраля на востоке и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер на юге региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на юге Кызылординской области может быть ветер днем 15-20 м/с.

25-27 февраля на юге и в горных районах Жамбылской области возможен туман, днем на юге региона - гололед. 25-26 февраля в горных районах - низовая метель. 25 февраля днем, сутки с 26 на 27 февраля - ветер в горных районах 15-20 м/с.

Напомним, ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода с 24 по 26 февраля. Так, по данным специалистов, на западе республики сохранится влияние антициклона, в связи с чем осадков быть не должно. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны - осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

В Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы отметили, что в городе до ночи 25 февраля могут временами пройти осадки в виде снега. В ведомстве обратились к жителям и гостям южной столицы с просьбой соблюдать меры предосторожности. С целью недопущения обморожений здесь рекомендовали одеваться теплее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062800-metel-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-regionah-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.