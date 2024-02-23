Морозы до 38 градусов продержатся в Казахстане до конца недели

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие три дня – с 24 по 26 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, на западе республики сохранится влияние антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны – осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

Между тем, как сообщают синоптики, в температурном фоне на западе Казахстана значительных изменений не ожидается:

на севере и в центре страны – повышение ночью от -22… -35 градусов до -10…. -23 градусов;

на востоке – понижение ночью от -12… -22 градусов до -23… -38 градусов;

на юге и юго-востоке – небольшое понижение до -8… -23 градусов.

Между тем сегодня синоптики предупредили жителей некоторых регионов Казахстана о плохих погодных условиях – в ряде областей было объявлено штормовое предупреждение.

Добавим, что по информации на сайте Egov.kz, существует несколько правил, выполнение которых позволит избежать обморожения при сильном холоде:

не употребляйте алкогольных напитков – алкогольное опьянение способствует высокой потере тепла, в то же время вызывает иллюзию тепла;

не курите на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми к воздействию холода; носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови;

одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Верхнюю одежду желательно носить непромокаемую. Тесная обувь, отсутствие стельки могут создавать предпосылки обморожения. В обуви необходимо вкладывать теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надевать шерстяные – они впитывают влагу и оставляют ноги сухими. Не выходите на мороз без перчаток и шарфа;

не носите на морозе металлических (в том числе золотых и серебряных) украшений;

следите за лицом друзей, особенно за носом, ушами и щеками, обращайте внимание на изменение их цвета, а друзья должны следить за состоянием вашего лица;

не позволяйте обмороженному месту вновь замерзнуть, это может привести к более значительным повреждениям;

не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног – они распухнут, и вы не в состоянии будете вновь обуться;

необходимо быстрее попасть в теплое помещение. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками;

вернувшись домой, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей и носа.

В случае необходимости своевременно начинайте лечение обморожения. Несвоевременное оказание помощи может привести к гангрене и потере конечности.