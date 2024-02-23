"Мы боимся": на стаи бездомных собак пожаловались жители Алматинской области (видео)

Жители села Жибек Жолы в Алматинской области жалуются на нашествие бродячих собак - животные нападают на детей. В акимате заявили, что принимают меры, но результата нет, передает сайт телеканала КТК.

Сельчане рассказывают, что бродячие собаки заполонили улицы поселка. Нередко своры голодных хвостатых можно встретить на территории школы. Родители учеников боятся за них.

"В этой школе учатся четверо моих детей. Когда приводим их сюда и забираем после уроков, постоянно видим во дворе и на улице около 20 собак. Ребята их пугаются, начинают убегать, не хотят идти на уроки. Это же ужас!" - возмущена сельчанка Лиза Оракбаева.

Жители рассказывают, некоторые четвероногие проявляют агрессию. Люди боятся, что собаки могут напасть на детей. К слову, такое уже случалось и не раз. Так, месяц назад собака укусила пятилетнего сына Дильбар Султановой. Мальчику несколько дней делали уколы и перевязки. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, но выходить на улицу боится.

"Моего младшего сына, которому 5 лет, укусила собака по дороге из садика домой. За это никто не ответил. Собака тут же убежала, я ее хозяина искала три дня, но не нашла. А еще покусали дочь моей соседки. Та девочка учится в первом классе. В основном стаи бегают во дворе школы. Мы, родители, боимся отправлять детей на уроки", - рассказала Дильбар Султанова.

Представители администрации школы уверяют: они не виноваты в том, что собаки свободно разгуливают на этой территории. Говорят, якобы родители учеников сами приходят с питомцами, когда приводят детей на занятия. После уроков охрана всех выпроваживает и закрывает ворота на замок.

"Да, есть такое у нас. Это не бездомные собаки, конечно, у них есть хозяева свои. Откуда они появились на территории школы? Они появляются утром, когда дети приходят в школу, они вместе с детьми приходят сюда и ходят здесь. Мы выгоняем оттуда, с территории школы, но все равно они обратно приходят", - рассказал завуч по воспитательной работе Новой казахской средней школы Мукагали Мерекеев.

В акимате заявили, что за неделю поступает в среднем пять жалоб на бездомных животных. Заявки на отлов сразу передают в ветеринарную службу. Ежемесячно ловят от 15 до 20 собак. Но решить проблему полностью не получается – постоянно появляются другие четвероногие.

"Бездомных собак у нас очень много. Это большая проблема. Буквально каждую неделю вызываем из района службы отлова. Они работают, но улучшений нет. Количество бездомных животных не уменьшается, потому что во многих домах есть свои собаки, которые тоже плодятся и остаются на улице", - прокомментировал ситуацию заместитель акима сельского округа Жибек Жолы Даулетжан Деменбаев.

В ветслужбе сообщили, в 2023-м на отлов бездомных животных в Карасайском районе выделили почти 5 миллионов тенге.

С начала этого года в селе Жибек Жолы поймали 49 собак. Бродячих четвероногих помещают в изолятор, который находится в соседнем поселке. Если через пять дней хозяин не дает о себе знать, животных отпускают на волю.

Источник: КТК

Напомним, около двух недель назад мажилис принял в работу поправки в законопроект об ответственном отношении к животным – новой нормой предлагается ввести эвтаназию для бездомных животных.

Зоозащитники заявляли о планах депутатов узаконить убийства бездомных животных еще задолго до официального заявления о них. Позже в Минэкологии это подтвердили, заявив, что среди рассматриваемых в мажилисе мер есть усыпление бездомных кошек и собак.

Напомним, 30 декабря 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об ответственном обращении с животными".

В соответствии с документом, с 1 сентября 2023 года в стране был введен обязательный учет домашних животных с использованием изделий учета. При этом учет домашних животных, принадлежащих социально уязвимым слоям населения, предлагается осуществлять за счет бюджетных средств.

Кроме того, в законе сказано, что умерщвление животных допускается только в целях прекращения страданий животных и ликвидации угрозы для жизни и здоровья населения.