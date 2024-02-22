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Мороз до -42 градусов: в ряде областей Казахстана объявили штормовое предупреждение

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Люди идут по улице зимой
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителей некоторых регионов Казахстана предупредили о плохих погодных условиях - в ряде областей было объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

23 февраля на севере, западе Костанайской области ожидается туман.

Завтра днем на востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области прогнозируют ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз -42 градуса.

А на западе и в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный в центре, на юге области 15-20, днем в Жарминском районе порывы 25 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз -40 градусов.

В пятницу на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области пообещали туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

23 февраля на востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Помимо этого, 21:00 22 февраля до 21:00 23 февраля по городам Семей, Усть-Каменогорск и Риддер в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062517-moroz-do-42-gradusov-v-ryade-oblastey-kazahstana-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/

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