Могут снести около 200 домов: скандал разгорелся в Алматы из-за планов по пробивке дороги

Жители микрорайона "Ожет" в Алматы возмутились – власти хотят снести десятки домов, чтобы пробить улицу Тлендиева до БАКАД. Местные говорят, что боятся остаться на улице, передает телеканал "Астана".

Скандал разгорелся в микрорайоне "Ожет" в Алматы. Причиной стал новый градостроительный проект. Власти мегаполиса решили пробить улицу Тлендиева до БАКАД.

Согласно проекту под снос подпадают около двухсот частных строений. При этом, по словам местных жителей, обсудить этот вопрос с людьми чиновники не посчитали нужным.

"С нами не хотят считаться, нас просто поставили перед фактом. Нашу улицу снесут, пол "Ожета" снесут. Пойдут вот таким зигзагом по "Ожету", именно снесут старый "Ожет" и выйдут на Борандайскую трассу, чтобы соединиться с БАКАД. И сказали, мы вам заплатим, вы будете рады", - заявила одна из жительниц микрорайона.

Но с предлагаемой компенсацией ожетовцы не согласны. В одном частном доме микрорайона проживают несколько семей. В благоустроенной квартире они просто не поместятся, говорят люди.

"Вы сами подумайте. Вот, например, в этом доме проживают 4-5 семей. Дадут им деньги за одну квартиру, а остальные 3-4 семьи куда денутся? Куда им идти? Максимум дадут двухкомнатуню квартиру. Все туда не вместятся. Людям проще жить в этих частных домах. А иначе на улице останемся", - отметил еще один житель.

Кроме того, как сообщает телеканал, некоторые семьи на этом месте живут не первым поколением - на соседнем кладбище захоронены родные. Люди опасаются, что могилы также будут уничтожены.

"Я всю жизнь здесь прожила. Мои родители здесь лежат и я не позволю вам забрать нашу территорию, лишить наших детей речки. Сейчас у нас забирают единственное, что есть, сохраненное. Они уже там трассу проложили, дома самозахватом построили. Почему их не сносят не делают прямую дорогу? Почему забирают у нас последние территории?" - добавила другая женщина.

Люди предлагают чиновникам прокладывать дорогу через пустырь рядом с их домами.

"Оптимальный вариант… Оптимальный вариант через пустырь провести, там и домов нет. Просто обогнуть один лог и можно выйти на БАКАД, абсолютно не трогая эти дома. Мы просим не трогать нас и отбирать у нас наши насиженные места. Не знаю, что будут делать власти, но мы отсюда не уйдем", - сообщил алматинец.

Но городские власти уверяют, что альтернативного варианта нет.

"Потому что западнее по ландшафту не позволяет, там очень глубокий лог, а если бы мы ушли восточнее, то затронуло бы гораздо больше интересов собственников.

Для чего нужна данная пробивка? Как всем известно, в мае прошлого года был утвержден новый генеральный план. Основной его идеей является полицентричное развитие города Алматы, которое предполагает пробивку магистральных улиц до объездной трассы, которая в настоящий момент строится", – заявил глава Управления городского планирования и урбанистики акимата г. Алматы Нурлан Буранбаев.

По словам городских властей, проект уже утвержден. Работы по пробивке автобана начнутся через пару лет. Чиновники надеются к этому времени получить согласие людей. При этом отмечают, что кладбища не будут тронуты.

Местные же люди уверяют, что дома свои не покинут, даже если их начнут сносить бульдозерами.