Сколько домов может попасть под снос для пробивки улицы Тлендиева в Алматы, рассказали в акимате

В акимате Алматы рассказали, сколько домов может попасть под снос для пробивки улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до границы города, передает корреспондент NUR.KZ.

В горадминистрации заявили, что пробивка магистральных улиц - необходимая составляющая развития Алматы.

"Как известно, в прошлом году правительством утвержден Генеральный план города Алматы до 2040 года. Генплан, прошедший широкое обсуждение с общественностью и экспертами, предусматривает всю необходимую жилую, социальную, инженерную, транспортную и другую инфраструктуру.

Неотъемлемой частью развития любого города является совершенствование улично-дорожной сети. Так, для создания удобной транспортной системы для жителей Алматы и Алматинской агломерации в Генплане предусмотрен комплекс мер, включая пробивку улиц через частный сектор. К примеру, для пробивки улицы Толе би под снос подпадает 270 участков", - рассказали в акимате.

Там добавили, что одной из важных магистральных улиц общегородского значения является улица Тлендиева. В соответствии с Генпланом и проектами детальной планировки эту улицу планируется продлить от проспекта Рыскулова до границы города, протяженностью 10,8 км.

"Проект пробивки разделен на две очереди. Первая - от проспекта Рыскулова до улицы Сабатаева в микрорайон Дархан, протяжённостью 5,8 км. По проекту под выкуп попадают 149 земельных участков. Рабочий проект в настоящее время проходит экспертизу.

Вторая - от улицы Сабатаева до границы города, протяженностью 4,9 км. На данный момент проект разрабатывается. Количество выкупаемых земельных участков будет определено после разработки землеустроительного проекта", - заметили в акимате.

В ведомстве подчеркнули, что изменение трассировки Тлендиева не представляется возможным из-за большого лога с западной стороны - он мешает проложить дорогу. Смещение красных линий дороги на восток приведет к еще большему количеству выкупаемых земельных участков, сообщили в акимате.

Там добавили, что выкуп земельных участков для государственных нужд производится по рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на участок.

Напомним, о том, что Тлендиева пробьют до БАКАД, говорилось еще в 2021 году.

Также ранее сообщалось, что по пробивке улицы Тлендиева в настоящее время проводится разработка ПСД, завершение которой запланировано на конец 2024 года.