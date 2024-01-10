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"Мне некуда идти": жильцы недовольны решением суда о сносе 10-этажной новостройки в Караганде (видео)

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Новостройка
Новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Караганде суд разрешил снести новостройку, в которую уже заселились владельцы квартир. Жильцы не понимают, почему строительство дома не было остановлено раньше, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, 10-этажный дом в Караганде строили около двух лет. За это время чиновники несколько раз через суд добивались приостановления работ, однако этажи продолжали возводить.

Все 250 квартир уже выкупили, в ЖК даже провели тепло, электричество и воду. Однако на днях суд вынес решение о сносе дома. Как выяснилось, строительство с самого начала велось без технического надзора и необходимых экспертиз. Сами вкладчики в случившемся винят чиновников, которые не защитили их деньги.

"Как только ГАСК сказал, что убирает слово "снос", что все будет нормально. Они сказали: "Делайте ремонт. Все будет нормально". Я сделала ремонт на 10 миллионов. Я живу уже с тремя детьми. Мне некуда идти. Я не понимаю, как государство, ГАСК допускает ситуацию, что стоит дом 10-этажный, который не за ночь вырос. В одно мгновение решили сразу снос", - возмущена Сауле Абуова.

Многие семьи все сбережения вложили в свою мечту – собственную квартиру в новостройке. Это молодые семьи с детьми. Некоторые даже встречали здесь Новый год. Но вот документы застройщик отдавать не спешил.

Например, в подъезде из 50 квартир в каждой пятой уже живут люди. Еще в десятках закончен ремонт. Несмотря на решение суда и скандал вокруг этого дома, новоселы продолжают готовиться к заселению.

Сам застройщик, в отличие от своих клиентов, сохраняет завидное спокойствие. Вины в стройкомпании не отрицают, но с решением суда там не согласны. В ТОО заявили, что строили дом качественно. Но проблема в том, что документов на дом у компании нет.

"Они в этом отношении правы, что нет фактических документов. Но я вам еще раз повторюсь: в городе, к примеру, по всему Казахстану есть ЖК, у которых есть все документы, но люди по многу лет ждут. Просто каркас стоит, и люди не знают, что делать, а документы все есть.

У нас ситуация наоборот. У нас, к сожалению, документов нет, но дом построен. Вместе с руководством города будем решать этот вопрос. В том числе руководство города вчера сказало, что сноса не будет", - заявил директор ТОО Т-К Bulding Абылайхан Амирбеков.

Бизнесмен уже заказал необходимую экспертизу и ждет результатов. После скандала, который устроили его клиенты, и помощи, что пообещали городские власти, похоже, решение суда намерены отменить.

"До пятницы мы будем проводить консультации с правоохранительным блоком, будем смотреть, как решить эту ситуацию. Но в любом случае нужно, чтобы застройщик в положенное время, до того как решение первой инстанции вступит в силу, им нужно подготовить апелляцию", - заявил заместитель акима Караганды Кайрат Камзин.

Решение о сносе вынесли и по другому комплексу, который расположен на этой же улице. Там вкладчики тоже рассчитывают на помощь акимата.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054703-mne-nekuda-idti-zhiltsy-nedovolny-resheniem-suda-o-snose-10-etazhnoy-novostroyki-v-karagande-video/

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