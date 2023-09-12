"Смехотворная сумма": жители попавших под снос домов в Астане отказались выселяться (видео)

В Астане ради строительства школы власти решили снести целый квартал частного сектора. Однако жители четырех домов отказались выселяться, даже несмотря на решение суда, передает сайт телеканала КТК.

В оставшихся в квартале четырех домах проживают две семьи. Люди отказываются покидать насиженные десятилетиями места. Горожане убеждены, что компенсацию им посчитали несправедливо, в то время как многим соседям за такие же дома дали более достойною плату.

Династия Газдиевых живет здесь с середины XX века. Говорят, что разница между независимой оценкой, которую они провели за свой счет, и экспертизой судебной – очевидна.

"Недавно свет отключили. Мы думаем: может, свет уже нам начнут отключать. Просто мы уже слышали такие случаи. И свет, и вода. С водой что-нибудь случается, чтобы люди начали нервничать, беспокоиться", - поделился астанчанин Амархан Газдиев.

Единственные соседи по несчастью тоже не согласны с компенсацией. Люди утверждают, что при проведении экспертизы специалисты оценили их жилье как дома на столичных окраинах, где нет ни дорог, ни инфраструктуры.

"Родители пожилые, родителям за 80 лет. Поликлиника 8-я рядом, два шага, пожалуйста. Они часто ходят – по состоянию своего здоровья обращаются. За эту смехотворную сумму, которую нам сейчас предлагает акимат – 40 с лишним миллионов – они могут приобрести только в пригороде где-то жилье", - считает Гульмира Ескалиева.

В ответственном за снос ведомстве заявляют, что оценка проведена по всем правилам, а суд уже давно вынес решение – выселить и снести. Несогласным с решением суда горожанам чиновники советуют обращаться в вышестоящую инстанцию. При этом в ведомстве заявляют, что, если в оценке и есть погрешность, то все равно о каких-то гигантских суммах речь не идет.

"Объективно и честно смотря в глаза – мое, оно всегда дороже, чем соседское. Весь вопрос, что на рынке эта недвижимость так и стоит. Мы прекрасно знаем, что акимат выплачивает достойную компенсацию. Везде в каждых расчетах есть погрешность определенная. И оценка – это наука, связанная с искусством", - заявил директор ГКП на ПХВ "Городская недвижимость" акимата Астаны Александр Строчков.

Всего же в этом районе снесли больше 40 домов и всем их владельцам выплатили компенсацию, с которой они согласились.

Телеканал отмечает, что в Астане остается все меньше свободного места для строительства школ, больниц и детских садов. Поиск незанятого клочка земли уже действительно превращается в настоящее искусство. Тем времен в акимате обещают построить в столице больше 20 новых школ.

Источник: КТК