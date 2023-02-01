Новые "Сергеки" появились на патрульных авто у полиции в Алматы (фото, видео)

Патрульные авто. Фото: instagram.com/almaty_police_department

В Департаменте полиции Алматы презентовали новый комплект "Сергек – Патруль", который направлен на обеспечение дорожной безопасности в мегаполисе и снижение уровня аварийности, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек, в настоящее время данный проект реализуется в пилотном варианте. Он включает оснащение экипажей патрульной полиции автоматизированными комплексами "Сергек – Патруль".

"С помощью камер и высокого интеллекта комплекс детектирует автомобиль в потоке, распознает госномер и передает данные на сервер. При этом, государственный регистрационный номерной знак проходит сверку на предмет "подложки", отсутствие технического осмотра и страхового полиса, наличие неоплаченных штрафов, угона и причастности к каким-либо преступлениям.

Кроме того, программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД", – добавил Аманбек.

Он добавил, что комплекс работает в темное время суток, ненастную погоду и мороз. Также оборудование интегрировано с мобильным приложением "Корғау".

"Алгоритм действия АПК следующий: после обнаружения транспорта правонарушителя, фиксации его госномера, осуществляется сверка по целевым базам в реальном времени. Тут же на служебный планшет сотрудника полиции приходит уведомление о нарушении или ограничении. Далее инспектор принимает меры в соответствии с законодательством. Причем во избежание коррупционных рисков действия сотрудника во время работы в программе фиксируются", – резюмировал Аманбек.

Отметим, что в социальных сетях уже появились видео с новыми камерами "Сергек" на патрульных полицейских автомобилях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007617-novye-sergeki-poyavilis-na-patrulnyh-avto-u-politsii-v-almaty-foto-video/