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Камеры "Сергек" на патрульных авто полиции появились еще в одном городе Казахстана

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Камера "Сергек"
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Семее появились патрульные автомобили, на которых установлены камеры "Сергек". В полиции сообщили, что устройства распознают госномер и связаны со спецбазой, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным пресс-службы МВД, в Семее функционируют три патрульных автомобиля с установленными камерами "Сергек". Благодаря этому за несколько дней были выявлены десятки грубых нарушений ПДД водителями.

"Сергек-патруль"
"Сергек-патруль". Фото: polisia.kz

"С помощью камер и искусственного интеллекта комплекс определяет транспортные средства в потоке, распознает госномер и проверяет по базам нарушителей и должников (алименты, налоги), страховым базам, неустановленных, подложных номеров и ориентировкам. Данные аппараты зарекомендовали себя эффективно в Астане и Алматы, работали без сбоя", – приводятся слова начальника отдела управления полиции Заремы Бакытбековой на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В полиции уверяют, что введение данной системы должно положительно отразиться на количестве ДТП и общей безопасности движения в городе.

"Сергек-патруль" качественно работает в темное время суток, в непогоду, мороз. Автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением “Корғау”.

По словам Бакытбековой, до конца года функционал комплекса будет расширен, а именно: фиксация превышения скоростного режима, неправильной парковки и нарушения режима разметки.

Напомним, что камеры "Сергек" появились на патрульных авто полиции в Алматы в феврале этого года. В октябре их установили на некоторые автобусы в Караганде.

По информации на официальном сайте, камеры "Сергек" – это интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, которая выявляет нарушения на дорогах и улицах города. Устанавливаются с учетом уровня преступности в разных районах и аварийности на разных участках дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049733-kamery-sergek-na-patrulnyh-avto-politsii-poyavilis-esche-v-odnom-gorode-kazahstana/

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