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30 лет независимости Казахстана

Более 95% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье, заявила Балаева

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Два взрослых и два ребенка
Семья. Иллюстративное фото: Freepik

На правчасе в сенате глава Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Аида Балаева привела статистику касательно казахстанских семей, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила Аида Балаева, в последние годы в стране были зафиксированы рекордные показатели рождаемости - в 2021 году Казахстан достиг самого высокого уровня рождаемости за последние 34 года.

Высокий прирост населения, по ее словам, наблюдается в Алматы, Шымкенте, Астане, Туркестанской и Мангистауской областях. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях зафиксировано снижение количества населения. В Кызылординской и Атырауской областях численность населения растет на среднем уровне.

"Также на особом контроле Нацкомиссии находятся вопросы, влияющие на демографическое развитие государства: снижение материнской и младенческой смертности, сохранение репродуктивного здоровья, поддержка семей, профилактика разводов. Согласно данным Нацдоклада "Казахстанские семьи", 95,4% казахстанцев удовлетворены отношениями в семье.

По данным Национального статистического бюро, в 2023 году по сравнению с 2022 годом количество зарегистрированных браков сократилось на 5,9%, а разводов - на 5,3%. Основными причинами разводов являются алкоголизм, наркомания кого-то из супругов – 61,7%, насилие в семье – 51,1%, измена – 47%, лудомания – 38,4%. По результатам исследований, для 20% казахстанцев весомым основанием для развода является невозможность иметь детей, с этим сталкивается каждая шестая семья", - заявила Балаева.

Накануне стало известно, что казахстанцев могут обязать проходить специальное обучение перед вступлением в брак.

Также еще в начале ноября сообщалось, что Казахстан вошел в топ-20 стран мира по количеству разводов.

В декабре аналитики назвали самые популярные месяцы для разводов и браков в Казахстане. Так, самый "урожайный" на заключение браков месяц – август, а разводиться граждане предпочитают в мае.

Также напомним, что 16 ноября 2023 года численность населения Казахстана достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10 – 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061948-bolee-95-kazahstantsev-udovletvoreny-otnosheniyami-v-seme-zayavila-balaeva/

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