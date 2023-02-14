Сколько платят казахстанцам за переезд на север страны

Переезд. Иллюстративное фото: pexels.com

Если казахстанец, проживающий на юге страны, решит переехать в северные регионы, то он может рассчитывать на финансовую помощь от государства. О том, какие меры поддержки оказываются переселенцам, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

В Казахстане реализуется национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны". В рамках него казахстанцам предлагают переехать из густонаселенных и трудоизбыточных регионов в трудодефицитные, то есть с юга на север страны.

Важно понимать, что в рамках нацпроекта переселенцам предоставляются следующие меры государственной поддержки:

субсидия на переезд – единовременная выплата в размере 70 МРП ( 241 500 тенге в 2023 году ) на главу и каждого члена семьи;

( ) на главу и каждого члена семьи; ежемесячное субсидирование на аренду жилья и оплату коммунальных услуг в течение 12 месяцев – от 15 до 30 МРП ( от 51 750 до 103 500 тенге ) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

( до ) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение;

содействие в трудоустройстве или развитии предпринимательской инициативы.

На финансовую помощь также могут рассчитывать и предприниматели трудодефицитных регионов. За каждого работника, которого они обеспечат жильем и постоянной работой на срок не менее двух лет, они получат субсидии от государства в размере 400 МРП (1 380 000 тенге).

Как сообщают в Минтруда, в 2022 году в рамках реализации этого нацпроекта в такие регионы добровольно переселились 7 923 человека, в том числе 1 320 кандасов.

Из общего числа переселенцев трудоспособными являются 3 652 человека, из которых 2 811 уже трудоустроены на постоянную работу. 7 622 переселенцам были выплачены единовременные субсидии, а 5 633 – субсидируются жилищные расходы.

В 2023 году правительство выделило квоту на переселение 8 652 человек. Среди возможных мер поддержки также рассматривается введение сертификатов мобильности, позволяющих гражданам, трудоустроенным на постоянную работу, получить финансовую помощь на приобретение жилья по новому месту жительства в размере до 4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009246-skolko-platyat-kazahstantsam-za-pereezd-na-sever-strany/