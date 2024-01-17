"Печальный интернет, аэропорт, как ангар": состояние северных областей Казахстана раскритиковал депутат

Сегодня на заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов раскритиковал инфраструктуру СКО и Костанайской области. Ему не понравилось состояние дорог и работа интернета, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Магеррамов рассказал, что увидел в областях во время встреч с населением. Одной из острых проблем в Костанайской и Северо-Казахстанской областях, по его словам, остается состояние дорог.

Как отметил мажилисмен, дороги находятся в разном ведении – областном, республиканском и так далее. Однако при строительстве одних дорог от тяжелой техники страдают другие, уже построенные.

"Нужно установить весовые станции и ввести жесткие требования по соблюдению всех правил проезда. И, конечно, нужна ответственность для предприятий, проводящих дорожные работы. А гарантийные сроки службы дорожного полотна продлить с 2 до 10 лет", – заявил депутат.

Также доступ к интернету в регионе Магеррамов назвал "печальным".

"Если говорить об инфраструктурных вопросах – в регионе печальная ситуация с доступностью интернета. В современных реалиях это тоже вопрос качества жизни. Несмотря на громкие заявления уполномоченного министерства, интернет приходится буквально "ловить", – заявил Магеррамов.

Также он высказался о состоянии аэропорта Петропавловска.

"Терминал, имеющий статус международного, больше напоминает холодный ангар. Не так давно аэропорт был передан в управление частной компании, и теперь возникает вопрос – зачем? И не пора ли изъять имущество у нерадивого собственника, чтобы передать более добросовестному управленцу?" – заявил депутат.

Магеррамов обратился к правительству от партии НПК для перехода к "реальным мерам по оздоровлению социально-экономической обстановки" в СКО и Костанайской области.

При этом ранее мажилисмен говорил об оттоке населения из северных регионов страны. Для решения вопроса он предложил продумать "северные" выплаты для казахстанцев.

"Северные регионы у нас преимущественно аграрные, но какие-бы денежные ресурсы правительство ни направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях, о благоустройстве сельских домов, о социально-культурных условиях", – подчеркивал Магеррамов.

Напомним, что на прошлой неделе президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акиму Костанайской области. Глава региона Кумар Аксакалов заявлял, что по итогам 2023 года по основным макроэкономическим показателям области наблюдается положительная динамика.

С акимом СКО глава государства в последний раз проводил встречу в середине декабря.