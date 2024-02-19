Школьники Астаны вновь будут учиться дистанционно

Завтра в Астане учащиеся с 0 по 9 классы первой смены из-за ухудшения погоды будут учиться онлайн, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу управления образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 20 февраля 2024 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении управления образования города.

Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, в Казахстане с 20 по 22 февраля ожидается понижение температуры до -45 градусов. Также прогнозируется выпадение снега, низовая метель.

Между тем напомним, что столичные школьники учатся дистанционно еще с прошлой недели. Сегодня их занятия также проходили онлайн.

По информации РГП "Казгидромет", завтра, 20 февраля, в Астане температура воздуха днем составит -17…-19 градусов.