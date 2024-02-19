В каких регионах Казахстана школьников перевели на дистанционку из-за непогоды

В Астане отменены очные занятия для учеников 0-4 классов. На дистанционное обучение отправили учеников второй смены школ и в других регионах Казахстана, передает NUR.KZ.

Как сообщает столичное управление образования, в связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года учащиеся 0-4 классов второй смены школ Астаны переходят на дистанционный формат обучения.

По данным управления образования акимата Караганды, на дистанционный формат обучения переводят всех учеников второй смены школ города.

По данным Управления образования, сегодня на онлайн-обучение переведены все учащиеся в школах Восточно-Казахстанской области в связи с изменением погодных условий (сильный мороз):

в Курчумском районе (в связи с понижением температуры от -34 до -52 занятия 19 февраля для 0-11 классов по всем 41 школам Курчумского района переводятся на ДО для учащихся 1 и 2 смены);

в Глубоковском районе (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате);

в Алтае (в связи с понижением температуры, занятия 19 февраля 2024 года в 0-11 классах в школах и 1,2 курсов колледжей района Алтай переводятся на дистанционное обучение.);

в Усть-Каменогорске (в связи с предстоящим резким понижением температуры наружного воздуха 19 февраля занятия для учащихся с 0 по 11 класс первой и второй смен проводятся дистанционно);

в Самарском районе (в связи с неблагоприятными погодными условиями всё школы района переходят на дистанционный формат обучения);

в Уланском районе (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате);

в Катон-Карагайском районе (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате).

в Риддере (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате).

в Шемонаихинском районе (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате).

в Тарбагатайском районе (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате).

в Зайсанском районе (связи с понижением температуры наружного воздуха 1 и 2 смены для учащихся 0-11 классов будут проводится в дистанционном формате).

Отменены занятия и в Костанае. Согласно информации местного издания, температура воздуха в городе -27. В связи с чем, учащиеся второй смены 0-9 классы школ Костаная сегодня переводятся на онлайн-формат обучения.

В Семее, по данным городского отдела образования, сегодня из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 0-11 классов 2 смены и студентов 1, 2 курсов колледжей (на базе 9 классов) переводятся на дистанционный формат обучения.

Ранее сообщалось о том, что в Астане ожидаются на этой неделе морозы больше 30 градусов. Морозы до 45 градусов, по прогнозу синоптиков, ударят и по регионам Казахстана.