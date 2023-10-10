В два раза повысят стипендии студентам колледжей Казахстана

Бесплатное обучение по востребованным профессиям и увеличение стипендий в два раза ожидает студентов колледжей Казахстана. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на сайте премьер-министра РК.

С 1 сентября 2023 года размер стипендий студентов, которые обучаются в колледжах, был повышен на 50%. Те кто обучается по рабочим специальностям начали получать по 32 681 тенге в месяц, а те, кто получает послесреднее образование – по 31 422 тенге.

Однако государственная поддержка студентов училищ и колледжей на этом не заканчивается. Как сообщается на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, в следующем году планируется повышение их стипендий еще на 50%. Таким образом, к 2025 году они увеличатся в два раза.

"У нас для выпускников 9-го класса предусмотрено бесплатное обучение в колледжах по востребованным специальностям. За 3 года увеличен объем соответствующего госзаказа на подготовку кадров.

Если ранее за счет бюджета обучались 95 тысяч студентов колледжей, то в текущем году их число выросло до 133 тысяч. Мы и далее продолжим увеличивать госзаказ", – рассказал о планах премьер-министр Алихан Смаилов.

К 2025 году планируется увеличить объем госзаказа до 155 тыс. мест. В целом же, к этому времени, по словам министра просвещения Гани Бейсембаева, планируется на 100% охватить бесплатным обучением в колледжах тех студентов, которые будут обучаться по востребованным в стране профессиям.

Таким образом, в ближайшие два учебных года сферу технического и профессионального образования (ТиПО), то есть колледжей и училищ, ждут большие перемены: повышение стипендий и расширение возможностей для бесплатного обучения.