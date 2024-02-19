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Снегопады и небольшое потепление пообещали на этой неделе в Алматы

Опубликовано:

Снежная улица
Снегопад в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней, с 19 по 25 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

19 февраля в Алматы прогнозируется пасмурная погода. Температура в среднем составит -17 градусов. Днем воздух может прогреться до -13 градусов, но ночью температура опустится до - 21 градуса. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

20 февраля в южной столице ожидается снегопад. Температура составит около -13 градусов. Максимальная температура составит -11 градусов, а минимальная опустится до -18 градусов. Скорость ветра составит до 2,2 м/с.

21 февраля - переменная облачность. Средняя температура составит -9 градусов. Днем температура поднимется до -5 градусов, а ночью опустится до -13 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

22 февраля в Алматы синоптики вновь обещают облачную погоду. Температура в среднем установится на отметке -7 градусов. Максимально температура поднимется до -3 градусов, а опуститься может до -10 градусов. Скорость ветра будет равняться 1,7 м/с.

23 февраля прогнозируется переменная облачность. Среднесуточная температура будет равна -6 градусов. Днем воздух прогреется до -3 градусов, а ночью похолодает до-10 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

24 февраля синоптики обещают снегопад. Температура в среднем остановится на отметке -6 градусов. Максимальная температура составит -4 градуса, а минимальная в этот день окажется на отметке в -7 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,3 м/с.

25 февраля, по прогнозам синоптиков, снова будет снегопад. Средняя температура составит -9 градусов. Воздух может прогреться и до -6 градусов, но ночью похолодает до -11 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061606-snegopady-i-nebolshoe-poteplenie-poobeschali-na-etoy-nedele-v-almaty/

Автор: Виктор Николаев

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Снегопады и небольшое потепление пообещали на этой неделе в Алматы
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