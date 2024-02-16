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Причину блокировки движения на трассе в Актюбинской области озвучили в "КазАвтоЖоле"

Опубликовано:

Фуры
Фуры. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Фуры, пренебрегая ПДД, становятся причиной блокировки спецтехники и создают препятствия на трассе "Самара – Шымкент", передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Несоблюдение водителями грузовых автомобилей правил безопасности на участках автодороги "Самара – Шымкент" приводит к серьезным последствиям.

Транзитные большегрузы, пренебрегая правилами дорожного движения, становятся причиной блокировки спецтехники и создают препятствия для других участников движения", – пояснили в компании.

В "КазАвтоЖоле" отметили, что подобная ситуация на участке между городом Актобе и поселком Карабутак продолжается уже несколько дней. Водители фур игнорируют правила и выезжают на встречную полосу для выполнения обгона. В регионе ночью из-за непогоды ввели ограничение движения.

"Как итог, водители оставили свои транспортные средства на проезжей части, формируя 2-3 ряда. Это привело к блокировке движения и созданию дополнительных проблем для всех участников дорожного движения", – добавили в компании.

Между тем с 09:00 по времени Актюбинской области движение возобновлено. Спецтехника работает в штатном режиме.

Напомним, в минувшие выходные из-за непогоды между Хромтау и селом Карабутак в Актюбинской области образовался затор в 30 километров.

Ситуацию с затором прокомментировали в Министерстве транспорта.

Позже стало известно, что на трассе в Актюбинской области застряло около 3000 грузовиков. Из-за скопления фур дорожники призвали казахстанцев пока на эту трассу не выезжать.

Тем временем водители фур, застрявших на трассе в Актюбинской области из-за непогоды и гололеда, просят о помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061396-prichinu-blokirovki-dvizheniya-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-ozvuchili-v-kazavtozhole/

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