Видео разборок с мужчиной, "похожим на начальника полиции", прокомментировали в ДП Акмолинской области

В Сети распространилось видео конфликта между якобы главой районной полиции Акмолинской области и его заместителем. В департаменте полиции прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале EGOV.PRESS. На ней, как сообщают авторы, запечатлен конфликт между якобы главой районной полиции Акмолинской области и его заместителем.

"Человек, очень похожий на начальника полиции Егиндыкольского района Акмолинской области, и его заместитель устроили конфликт", – говорится в описании к посту.

В департаменте полиции области сообщили, что по данному видео проводится служебная проверка.

Добавим, в ноябре прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором якобы записан разговор полицейского с мужчиной, который просит вернуть "жене замакима" госномер авто. Ситуацию тогда комментировали в полиции области Жетiсу.

В декабре в интернете распространилось видео, на котором был запечатлен конфликт между стражами порядка и группой молодых людей в Алматы. В ДП города сообщили, что последние в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции. Молодые люди своими действиями дали одному из остановленных водителей сбежать.

Недавно необычный конфликт с участием полицейского сняли на видео в туалете в Алматинской области. Полиция начала служебную проверку.