"Дали сбежать водителю": конфликт между полицейскими и мужчинами сняли на видео в Алматы

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлен конфликт между полицейскими и группой молодых людей в Алматы. В полиции рассказали, что произошло, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница kris_p_almata.

Судя по кадрам, конфликт произошел между сотрудниками полиции и группой молодых людей.

"Сегодня в ходе патрулирования сотрудники дорожной службы столкнулись с инцидентом: молодые люди, остановленные при проверке автомобиля, оказали сопротивление, а также, выражаясь нецензурной бранью, физически напали на полицейских. Одному сотруднику нанесли yдар в лицо, разбив губу и нос", - говорится в описании к посту.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что произошло.

"На видео запечатлен факт задержания мужчин, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции.

Своими противоправными действиями четверо мужчин дали возможность сбежать водителю остановленной "Тойота Камри", который, не исключено, тоже был пьян и сел за руль в нетрезвом состоянии, а значит создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в правоохранительных органах.

Кроме того, по факту видео назначена служебная проверка.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!