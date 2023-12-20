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"Дали сбежать водителю": конфликт между полицейскими и мужчинами сняли на видео в Алматы

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Полицейские идут к машине
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В соцсетях появился ролик, на котором запечатлен конфликт между полицейскими и группой молодых людей в Алматы. В полиции рассказали, что произошло, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик опубликовала Instagram-страница kris_p_almata.

Судя по кадрам, конфликт произошел между сотрудниками полиции и группой молодых людей.

"Сегодня в ходе патрулирования сотрудники дорожной службы столкнулись с инцидентом: молодые люди, остановленные при проверке автомобиля, оказали сопротивление, а также, выражаясь нецензурной бранью, физически напали на полицейских. Одному сотруднику нанесли yдар в лицо, разбив губу и нос", - говорится в описании к посту.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали, что произошло.

"На видео запечатлен факт задержания мужчин, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции.

Своими противоправными действиями четверо мужчин дали возможность сбежать водителю остановленной "Тойота Камри", который, не исключено, тоже был пьян и сел за руль в нетрезвом состоянии, а значит создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка", - сообщили в правоохранительных органах.

Кроме того, по факту видео назначена служебная проверка.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2051607-dali-sbezhat-voditelyu-konflikt-mezhdu-politseyskimi-i-muzhchinami-snyali-na-video-v-almaty/

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