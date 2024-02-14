Из-за непогоды закрыты автодороги в 13 областях Казахстана

Движение автотранспорта ограничили на трассах в 13 областях Казахстана из-за ухудшений погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол" в Telegram-канале, в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 31 участках автодорог республиканского значения в 13 областях.

Область Абай – 7 участков (825 км);

Актюбинская область – 2 участка (405 км);

Алматинская область – 1 участок (84 км);

Восточно-Казахстанская область – 7 участков (511 км);

Жамбылская область – 1 участок (450 км);

Область Жетiсу – 1 участок (100 км);

Карагандинская область – 1 участок (48 км);

Костанайская область – 1 участка (83 км);

Кызылординская область – 1 участка (815 км);

Павлодарская область – 2 участка (423 км);

Северо-Казахстанская область – 3 участка (316 км);

Туркестанская область – 2 участка (283 км);

Область Улытау– 2 участка (438 км).

Сообщается, что на автодорогах задействовано 332 единиц техники и 412 человек.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшие несколько дней, с 15 по 17 февраля, в Казахстане ожидается похолодание. В некоторых регионах морозы могут достигать 38 градусов.

Мы также писали, что казахстанцев просят не выезжать на трассу "Самара-Шымкент" в Актюбинской области. Там из-за непогоды дорожники не успевают вычищать трассы, в связи с чем наблюдается скопление большегрузов.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", – говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие – автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. Впоследствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода;

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", – предупреждают спасатели.