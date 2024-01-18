Акмолинки потребовали выплаты миллионов от своих бывших мужей

В Акмолинской области полицейские начали досудебные расследования по фактам неуплаты алиментов. Один мужчина задолжал своему ребенку миллион тенге, другой - пять, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сразу два заявления по фактам неуплаты денежных средств на содержание детей поступили в управление полиции Кокшетау 16 января. В обоих случаях женщины выражали претензии в адрес бывших супругов, не выплачивающих алименты на детей.

"К примеру, 26-летний горожанин задолжал своему ребенку 1 000 000 тенге. А по словам второй заявительницы, которая проживает в Темиртау Карагандинской области, бывший супруг не выплачивает алименты с 2010 года, долг уже составляет более 5 000 000 тенге", - сообщили в ведомстве.

По обоим фактам полицейскими начаты досудебные расследования. Проводятся необходимые следственные действия.

Стоит отметить, что согласно ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В конце прошлого года казахстанца осудили за долг перед детьми в 4 млн тенге. Житель Актюбинской области скрывал свои доходы и уклонялся от выплаты алиментов. Ему ограничили свободу и назначили принудительный труд.

А в ноябре жителю ВКО заменили ограничение свободы на реальный тюремный срок. Беспечный отец на протяжении семи лет отказывался платить алименты на содержание 11-летнего сына. Его задолженность составила около 3 млн тенге.