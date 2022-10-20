Токаев поручил Минэкологии заняться озеленением берега Балхаша

Балхаш. Фото: NUR.KZ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Жетысуской области дал поручение Минэкологии заняться озеленением береговой линии Балхаша, передает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Обеспокоенность вызывают экологические проблемы региона, связанные с водной безопасностью, промышленным загрязнением, несанкционированными стихийными свалками. Поручаю уполномоченным органам заняться решением этих проблем. В этой связи есть необходимость скорейшего запуска горно-перерабатывающего завода в Текели с соблюдением экологических нормативов", — сказал Токаев.

Как отметил президент, ключевая задача не только для региона, но и для всей страны, – решение проблемы обмеления озера Балхаш. Это очень сложный процесс, который требует больших усилий. Он подчеркнул, что все запланированные работы необходимо выполнить качественно с привлечением специализированных научных организаций.

"Важно заняться озеленением береговой линии Балхаша, что позволит снизить эрозию почв и предотвратить опустынивание земель. Координацию должно осуществлять министерство экологии. Следует перейти к более разумному освоению береговой линии и добиться минимизации негативного влияния внешних факторов. Уполномоченным органам необходимо продолжать переговоры с Китаем по контролю подачи воды трансграничной реки Или. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы не допустить обмеления Балхаша", – сказал глава государства.

Ранее на встрече с общественностью Жетысуской области президент Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве дорог и количестве аварий в регионе. Он призвал каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами рассматривать как чрезвычайную ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993542-tokaev-poruchil-minekologii-zanyatsya-ozeleneniem-berega-balhasha/