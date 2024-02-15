От +19 до -34 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 февраля - осадки в мегаполисах не ожидаются. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до -1 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -23 градусов, ночью температура снизится до -34 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.
В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,6 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061053-ot-19-do-34-gradusov-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/