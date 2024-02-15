От +19 до -34 градусов: какой будет погода в мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 15 февраля - осадки в мегаполисах не ожидаются. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы осадков не ожидается. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до -1 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -23 градусов, ночью температура снизится до -34 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,6 м/с.