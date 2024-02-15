Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сотни человек обратились в травмпункты Астаны из-за непогоды

Опубликовано:

Мужчина поскользнулся на льду
Гололед. Иллюстративное фото: Aitor Diago/Getty Images

В Астане сохраняются плохие погодные условия. Некоторые жители столицы получили травмы из-за непогоды, им пришлось обратиться за медпомощью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

Согласно информации ведомства, за прошедшие сутки (с 08:00 14 февраля до 08:00 15 февраля) в столичные травмпункты обратились 400 человек, из них с уличными травмами - порядка 170 человек.

На стационарное лечение отправлены 5 человек.

Напомним, что в Астане накануне прошел снегопад. Сегодня в городе - без осадков, однако синоптики прогнозируют сильные морозы. Согласно прогнозу, днем в столице похолодает до -23 градусов, а ночью столбики термометров упадут до -34 градусов.

Утром учащихся первой смены было решено оставить на дистанционном обучении. К слову, занятия в школах отменялись и накануне.

Позже управление образования Астаны сообщило, что 15 февраля учащиеся 0-9 классов второй смены тоже переходят на дистанционный формат обучения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061125-sotni-chelovek-obratilis-v-travmpunkty-astany-iz-za-nepogody/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.