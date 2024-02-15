Сотни человек обратились в травмпункты Астаны из-за непогоды

В Астане сохраняются плохие погодные условия. Некоторые жители столицы получили травмы из-за непогоды, им пришлось обратиться за медпомощью, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на УОЗ города.

Согласно информации ведомства, за прошедшие сутки (с 08:00 14 февраля до 08:00 15 февраля) в столичные травмпункты обратились 400 человек, из них с уличными травмами - порядка 170 человек.

На стационарное лечение отправлены 5 человек.

Напомним, что в Астане накануне прошел снегопад. Сегодня в городе - без осадков, однако синоптики прогнозируют сильные морозы. Согласно прогнозу, днем в столице похолодает до -23 градусов, а ночью столбики термометров упадут до -34 градусов.

Утром учащихся первой смены было решено оставить на дистанционном обучении. К слову, занятия в школах отменялись и накануне.

Позже управление образования Астаны сообщило, что 15 февраля учащиеся 0-9 классов второй смены тоже переходят на дистанционный формат обучения.