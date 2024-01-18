Какие специалисты всегда будут нужны Казахстану, рассказал глава Миннауки

Министр науки и высшего образования призвал будущих студентов обратить внимание на технические профессии, отметив, что престиж таких специальностей растет, передает NUR.KZ со ссылкой на министра.

Глава Миннауки и высшего образования Саясат Нурбек напомнил, что инженеров в Казахстане готовят в КазНИТУ имени К. И. Сатпаева, КарТУ имени академика Абылкаса Сагинова, в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Карагандинском индустриальном университете и других вузах страны.

"Технари" востребованы во многих сферах – аграрной, строительной, энергетической, металлургии, машиностроении и так далее.

Сейчас министерством проводятся работы по стратегическому изменению подхода к образованию технических специалистов, также изучаем и адаптируем опыт зарубежных вузов, улучшаем базу высших учебных заведении", – рассказал министр в своем Telegram-канале.

Нурбек напомнил, что в этом году планируется открытие на базе ВКТУ Казахстанско-немецкого института науки и технологий в области металлургии и добычи полезных ископаемых.

"Дорогие выпускники школ и их родители, при выборе профессии обратите внимание на технические специальности. Профессионалы "технари" нужны всегда, а престиж такой профессии только повышается", – отметил министр.

Напомним, в июне прошлого года Саясат Нурбек сообщил об открытии 6 филиалов зарубежных вузов. Самый крупный и высокорейтинговый – это филиал университета Heriot-Watt в Актобе на базе Жубановского университета.

Наряду с этим на базе Кызылординского университета имени Коркыт Ата планировалось открытие школы искусственного интеллекта в партнерстве с Сеульским национальным университетом науки и технологий. Помимо этого министр говорил о филиалах Ташкентского института инженеров ирригации и Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

В ноябре сообщалось об открытии казахско-французского университета, а в городе Қонаев подписали меморандум по строительству Академгородка, где должны появиться филиалы четырех зарубежных вузов.