Снегопад в Алматы, мороз в Астане обещают синоптики во вторник
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 13 февраля - лишь в одном из мегаполисов обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -9 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 9,7 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060607-snegopad-v-almaty-moroz-v-astane-obeschayut-sinoptiki-vo-vtornik/