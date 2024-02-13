Снегопад в Алматы, мороз в Астане обещают синоптики во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 13 февраля - лишь в одном из мегаполисов обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают снегопад. Температура днем поднимется до 2 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до -9 градусов, ночью температура снизится до -21 градуса. Скорость ветра – 9,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 12 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,1 м/с.