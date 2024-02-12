Туманы, ветер и сильный снег: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

На завтра в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждения. Синоптики сообщают о сильном ветре, метелях, туманах и гололедице, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане днем 13 февраля будет дуть ветер с порывами до 15-20 м/с. А в Алматы ночью временами ожидается сильный снег, туман и гололед.

При этом в Шымкенте ночью и утром прогнозируется туман.

Также во вторник на юге и в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, днем в северной половине Актюбинской области синоптики прогнозируют гололед. Днем на севере региона – низовая метель. Ветер днем на севере области с порывами до 15-18 м/с.

В Атырауской области ожидаются туман и гололед.

Днем на западе, севере Акмолинской области может начаться метель. Днем на западе, севере, востоке области порывы ветра до 15-20 м/с.

На юге и в горных районах Жамбылской области будет гололед, туман. Скорость ветра в горных районах области может достигать 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Костанайской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе региона – туман. Скорость ветра днем – до 15-20 м/с, порывы – до 23 м/с.

На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на юге – туман. Днем на севере, востоке области порывы ветра до 15-20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области прогнозируется снег, метель. Ночью на западе – порывы ветра до 15-20 м/с, днем – до 15-20 м/с, на юго-западе – до 25 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах будет достигать 15-20 м/с.

Ночью в предгорных и горных районах Алматинской области временами будет идти сильный снег. На юге, в горных районах – временами туман, гололед.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Ожидается, что пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, гололедные явления.