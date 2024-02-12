Туманы, ветер и сильный снег: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение
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На завтра в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждения. Синоптики сообщают о сильном ветре, метелях, туманах и гололедице, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Астане днем 13 февраля будет дуть ветер с порывами до 15-20 м/с. А в Алматы ночью временами ожидается сильный снег, туман и гололед.
При этом в Шымкенте ночью и утром прогнозируется туман.
Также во вторник на юге и в центре Кызылординской области ожидается туман.
Ночью на западе, севере, днем в северной половине Актюбинской области синоптики прогнозируют гололед. Днем на севере региона – низовая метель. Ветер днем на севере области с порывами до 15-18 м/с.
В Атырауской области ожидаются туман и гололед.
Днем на западе, севере Акмолинской области может начаться метель. Днем на западе, севере, востоке области порывы ветра до 15-20 м/с.
На юге и в горных районах Жамбылской области будет гололед, туман. Скорость ветра в горных районах области может достигать 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Костанайской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе региона – туман. Скорость ветра днем – до 15-20 м/с, порывы – до 23 м/с.
На западе, севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на юге – туман. Днем на севере, востоке области порывы ветра до 15-20 м/с.
Днем в Северо-Казахстанской области прогнозируется снег, метель. Ночью на западе – порывы ветра до 15-20 м/с, днем – до 15-20 м/с, на юго-западе – до 25 м/с.
Ночью и утром на юге, в центре, а также в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на горных перевалах будет достигать 15-20 м/с.
Ночью в предгорных и горных районах Алматинской области временами будет идти сильный снег. На юге, в горных районах – временами туман, гололед.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что 13-14 февраля на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Ожидается, что пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, гололедные явления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2060595-tumany-veter-i-silnyy-sneg-gde-v-kazahstane-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie/