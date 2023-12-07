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24 сайта с проститутками заблокировали в Шымкенте

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Задержанные проститутки в Шымкенте
Девушки и полицейский. Фото: polisia.kz

Полиция Шымкента заблокировала 24 сайта с проститутками с помощью программы "Кибернадзор". По итогам трех дней ОПМ в полицию доставили 52 девушки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отмечается на информационном медиапортале ведомства, интернет-сайты, где "жрицы любви" предлагали свои услуги, оперативники УБОП ДП Шымкента выявили в ходе ОПМ "STOP-трафик". Их заблокировали с помощью программы "Кибернадзор".

По итогам трех дней ОПМ в полицию доставили 52 проститутки и двух женщин, подозреваемых в сводничестве.

Задержанные девушки в Шымкенте
Девушки. Фото: polisia.kz

Кроме того, в ходе отработки за приставание в общественных местах по ст.449 КоАП РК привлечены к ответственности 22 человека. А по ст.450 КоАП РК оштрафованы 9 лиц, предоставивших помещения заведомо для занятия проституцией или сводничества.

Добавим, что согласно ч.1 ст.449 КоАП РК приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг, влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей (17 250 тенге).

А в соответствии с ч.1 ст.450 КоАП РК предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества влечет штраф на физических и должностных лиц в размере ста месячных расчетных показателей (345 тыс. тенге), на субъектов малого предпринимательства – в размере ста пятидесяти (517 500 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот (1 млн 35 тыс. тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей (3 млн 450 тыс. тенге), с приостановлением их деятельности или отдельных видов деятельности на срок до трех месяцев. 

Напомним, ранее сообщалось, что секс-притон в трех квартирах устроили в Шымкенте, там работала несовершеннолетняя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049588-24-sayta-s-prostitutkami-zablokirovali-v-shymkente/

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