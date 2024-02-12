На видео с давкой в Жанаозене отреагировали в акимате

В социальных сетях распространилось видео с давкой в Жанаозене, вызванной бесплатной раздачей подарков. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акимата Жанаозена, передает NUR.KZ.

Видео из Жанаозена было опубликовано в Telegram-канале ZTB Qazaqstan. На кадрах запечатлено столпотворение, вызванное бесплатной раздачей подарков. Инцидент произошел вчера, 11 февраля.

Ситуацию с давкой в Жанаозене прокомментировали в акимате города.

"11 февраля 2024 года организаторы акции устроили в Жанаозене раздачу бесплатных смартфонов и путевок в пятизвездочный отель. Свои действия предприниматели не согласовывали с местным исполнительным органом", - сообщили в акимате.

Также в акимате добавили, что предпринимателю был выписан штраф.

"Вчера прошла новость о том, что раздавали еду, но это не так. Участники акции боролись за смартфоны и путевки в отель", - подчеркнули в акимате.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что организатора акции не оставили без внимания. Им оказался владелец цветочного магазина.

"Полиция привлекла к ответственности владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств", - рассказали в ведомстве.

Отметим, что в начале февраля в соцсетях было опубликовано видео с давкой у гардероба в одной из школ Астаны. В управлении образования отметили, что взяли ситуацию на контроль. Также сообщалось, что в отношении администрации школы будут приняты меры дисциплинарного характера.

В декабре давка произошла в одном из ТРЦ Алматы. Нештатная ситуация из-за наплыва посетителей на распродаже. Кадры с места столпотворения появилось в Сети. Администратора бутика привлекли к ответственности.

Ранее в Ташкенте тысячи людей не смогли попасть на концерт рэпера Jah Khalib. В результате у Humo Arena скопилась негодующая толпа поклонников казахстанского рэпера. Позже ситуация накалилась и переросла в давку и беспорядки.