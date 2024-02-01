Очередная давка у школьного гардероба в Астане попала на видео

В соцсетях опубликовано видео с давкой у гардероба в одной из школ Астаны. Ситуацию прокомментировали в управлении образования столицы, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео опубликовал Instagram-паблик Zhaloby.astana. Судя по кадрам, учащиеся столпились у школьного гардероба и пытаются забрать свою верхнюю одежду. Также в результате давки несколько школьников оказались на полу.

"После уроков такая давка, как достучаться до акимата, обещают пристройку уже несколько лет, население растет, детей с каждым годом все больше становится, дети после школы приходят с синяками", – говорится в описании к ролику.

В комментариях к публикации на инцидент отреагировала пресс-служба Управления образования Астаны.

"31 января 2024 года в средней школе №41 расписание учащихся второй смены было изменено из-за семинара, который проходил в школе. В результате чего дети освободились раньше, и возле гардероба образовалось большое скопление детей. С завтрашнего дня в школе будет организовано дежурство", – сообщили в ведомстве.

В управлении отметили, что ситуация находится на их контроле.

"За ослабление работы по организации безопасности детей в отношении администрации школы будут приняты меры дисциплинарного характера", – добавили в управлении образования города.

Напомним, в начале сентября прошлого года в соцсетях распространилось видео из столичной школы, на котором видно переполненный учениками коридор. Тогда в пресс-службе Управления образования Астаны сообщили, что школа работает в три смены.

"Учащиеся третьей смены вышли одновременно после шестого урока, дежурные не успевали выдать верхнюю одежду. Для решения данного вопроса вешалки для верхней одежды перераспределены на этажи, тем самым вопрос по гардеробу будет снят", – объяснили представители управления.

В еще одной школе Астаны дети также не могли свободно пройти по коридорам из-за переполненности учебного заведения.

Позже похожая ситуация произошла в школе Кокшетау. На видео – огромная толпа школьников скопилась в коридоре перед выходом учебного заведения. В результате образовался затор.

После этого инцидента аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил школу-гимназию №1 в Кокшетау. Он сделал замечание о ненадлежащей работе системы безопасности и отсутствию дорожных разметок вокруг территории. Также аким поручил градоначальнику и управлению образования проинспектировать все государственные и частные школы после произошедшего в гимназии.