Супругов наказали после драки в Павлодаре

У жителей Павлодара произошла семейная ссора, позже переросшая в драку. Супруги причинили друг другу легкий вред здоровью. Они оба были привлечены к административной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в подробностях очередного семейного скандала разбирались полицейские Южного отдела полиции Павлодара.

"В Павлодаре на проспекте Нурсултана Назарбаева произошла семейная ссора, позже перешедшая в обоюдную драку. Судебно-медицинская экспертиза была назначена обоим супругам. Согласно заключению, супруги друг другу причинили телесные повреждения в виде легкого вреда здоровью.

По факту умышленного причинения легкого вреда, повлекшего кратковременное расстройство здоровья, в отношении мужчины и женщины составлены административные материалы, которые направлены в суд для рассмотрения", - сообщил старший участковый инспектор полиции Павлодара Асылбек Кокишев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Павлодаре полицейские оказали помощь женщине с младенцем. Она ушла от сожителя и оказалась на улице без средств к существованию. Маму с ребенком поместили в кризисный центр.

Также стало известно, что за оскорбление жены был задержан житель Шымкента. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года. Хоть на судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и попросил прощения, его арестовали на 10 суток.

Административному аресту сроком на 10 суток подвергли за скандал с матерью и жителя Актобе. Сообщается, что мужчина вступил в ссору, будучи нетрезвым.