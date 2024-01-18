Житель Шымкента задел честь супруги и поплатился

За оскорбление жены житель Шымкента был арестован судом на 10 суток. За такое правонарушение его привлекли к ответственности уже второй раз в течение года, передает NUR.KZ со ссылкой суд Шымкента.

Как сообщает официальный аккаунт суда в Facebook, процесс по административному делу в отношении горожанина по ч.2 ст.73 КоАП РК завершился в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Шымкента.

"Мужчина, будучи ранее уже привлеченным к административной ответственности за причинение вреда в семейно-бытовых отношениях, 10 января 2024 года примерно 19 часов 30 минут повторно высказывался нецензурными и оскорбительными словами в адрес своей супруги, чем задел ее честь и достоинство", - сообщили в суде Шымкента.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что совершил противоречащее закону деяние в ходе ссоры, и сожалеет о том, что оскорбил жену и нарушил покой семьи. Также житель города попросил прощения.

Судья учел, что обвиняемый совершил данное правонарушение дважды за год. Ему назначили наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Отметим, что по ч.2 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на десять суток.

Ранее сообщалось, что за скандал с матерью нетрезвого актюбинца доставили в участковый пункт полиции. За правонарушение дебошира подвергли административному аресту сроком на 10 суток.

Осенью прошлого года семейная ссора акмолинцев закончилась уголовным делом. Женщина обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом, а в отношении ее гражданского мужа возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.