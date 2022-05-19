Алматинцев возмутило, что склоны гор активно застраивают коттеджами (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жители Медеуского района Алматы, часть которого более известна как Каменское плато, заявили, что активное строительство коттеджей на склонах гор подвергает их жизни опасности и может привести к сходу масштабных оползней.

Как передает телеканал "Хабар 24", сейчас в том районе возводят элитные коттеджи, причем в тех местах, где раньше были яблоневые сады. Указывается, что дома часто строят на крутых склонах с нестабильным грунтом, и это может обернуться сходом оползней.

Напомним, что ранее в городе Текели Алматинской области сошла оплывина, в результате чего погибла пятилетняя девочка.

Активисты заявили, что на Каменском плато в итоге могут случиться еще более масштабные трагедии.

"Все мы недавно видели то, что произошло в Текели. Мы не хотим, чтобы это произошло у нас, потому что масштабы будут намного больше. Здесь, на склонах, которые ранее были засажены садами, строят ИЖС (индивидуальное жилищное строительство - прим. ред.), это участки ЛПХ (личное подсобное хозяйство - прим. ред.), которые предназначены в основном для садоводства, для дачных поселений.

Сейчас это все используется под ИЖС. Каким-то образом получают разрешительные документы, идет застройка всех горных склонов", - заявила экоактивистка Василиса Куанышева.

Как указывается в сюжете телеканала, когда-то на улице Обсерваторской жили только ученые-астрофизики, а склоны были засажены яблоневыми садами, однако теперь сады почти полностью вырублены, а на их месте строятся элитные дома.

Активисты уже неоднократно обращались в разные инстанции с целью выяснить законность проводимых работ. Кроме того, в апреле этого года на Каменском плато работала комиссия "Казселезащиты". Выводы специалистов подтвердили опасения: грунт нестабильный.

Дорога, проложенная для строительной техники, подрезала склон. Сами дома, водопровод и септики создадут еще большую нагрузку.

"Согласно СНИПам РК, до начала строительства необходимо провести инженерно-геологические изыскания. Фундаменты домов должны быть свайными, а не ленточными", - рассказал журналистам глава отдела предупреждения ЧС ГУ "Казселезащита" Алишер Токтасын.

Всего в этой части Каменского плато было вырыто 46 котлованов под строительство жилых домов, однако затем все работы были приостановлены из-за возможного негативного воздействия на работу обсерватории.

В 2016 году на склоне горы сошли два оползня общим объемом более 1000 кубических метров. Тем не менее рядом с тем местом стройка продолжается. Три дома уже возвели, а на двух участках идут активные планировочные работы с вырубкой яблоневых садов.

В акимате Медеуского района заявили, что все работы проводятся законно.

"По адресу Медеуский район, улица Обсерваторская, 5а, выдана предпроектная документация, согласован эскизный проект на основании генерального плана и проекта детальной планировки, где по ПДП (проекту детальной планировки - прим. ред.) предусмотрено усадебная застройка и также садоводство", - сообщил глава службы городского планирования Медеуского района Аман Мырзеков.

По словам чиновника, в настоящее время генплан развития города корректируется. Но что касается Каменского плато - с одной оговоркой: все изменения будут вноситься с согласия собственников земельных участков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969995-almatintsev-vozmutilo-chto-sklony-gor-aktivno-zastraivayut-kottedzhami/