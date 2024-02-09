Горные склоны по пути на Шымбулак будут укреплять в Алматы этой весной

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского района рассказал о ликвидации последствий камнепада на дороге "Медеу-Шымбулак", передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

"С октября прошлого года со склонов гор Мохнатка и Горельник вывезено около 80 тыс. кв. метров камней и очищены от насыпей 17,6 тыс. кубометров пазух", – пояснил Ерболат Досаев.

Отметим, что весной 2024 года начнутся работы по укреплению склонов по пути на Шымбулак. Также запланировано строительство ливневой системы и ремонт дорожного полотна, которые завершается.

Напомним, в середине декабря 2023 года стало известно, что по просьбам предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта, был изменен график пропускного режима по дороге "Медеу-Шымбулак".

Ранее въезд для водителей электромобилей и такси был разрешен только до 09:00 и после 18.00 часов.

С 25 октября 2023 года в Алматы проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок.

При этом еще в начале зимы В начале зимы стало известно, что движение для транспорта и туристов по дороге "Медеу-Шымбулак", на которой проводятся работы, будут открывать с 1 декабря по воскресеньям.

Также сообщалось, что на автодороге "Медеу-Шымбулак" установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, чтобы обеспечить безопасность туристов.