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"Пеший проход строго запрещен": изменен график проезда по дороге "Медеу-Шымбулак"

Опубликовано:

Курорт "Шымбулак" в Алматы
Курорт "Шымбулак" в Алматы. Иллюстративное фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

В Алматы изменили график пропускного режима по дороге "Медеу-Шымбулак" – с октября здесь ведутся работы по ликвидации последствий камнепада, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Сообщается, что по просьбам предпринимателей, работающих на территории горнолыжного курорта, изменен график пропускного режима по дороге "Медеу-Шымбулак".

"С 16 декабря въезд разрешен до 09:00, с 12:00 до 14:30 и после 18:00 для водителей электромобилей, такси и специального транспорта технических служб. Пеший проход строго запрещен, он будет доступен только по студенческой тропе.

В воскресные и праздничные дни проезд открыт для всех, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет", – говорится в сообщении.

Ранее въезд для водителей электромобилей и такси был разрешен только до 09:00 и после 18.00 часов.

В акимате напомнили, что ограничение движения установлено в связи с комплексными работами по ликвидации последствий камнепада на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник".

С 25 октября текущего года по настоящий день проводятся работы по очистке пазух (барьеров) и укреплению склонов с применением буровых установок.

"Вдоль дороги будет построена ливневая канализация. Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года", – добавили в ведомстве.

В начале зимы стало известно, что движение для транспорта и туристов по дороге "Медеу-Шымбулак", на которой проводятся работы, будут открывать с 1 декабря по воскресеньям.

Также сообщалось, что на автодороге "Медеу-Шымбулак" установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч, чтобы обеспечить безопасность туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051115-peshiy-prohod-strogo-zapreschen-izmenen-grafik-proezda-po-doroge-medeu-shymbulak/

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