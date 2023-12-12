Как решают проблему с камнепадом на дороге Медеу-Шымбулак, рассказали в акимате

О работе по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу-Шымбулак во время рассказал аким Медеуского района Еркебулан Оразалин, передает корреспондент NUR.KZ.

"25 октября текущего года на дороге Медеу-Шымбулак начались работы по ликвидации последствий камнепада, произошедшего этой весной. В рамках проекта на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник" проводятся работы по спуску камней и чистке пазух (барьеров).

Основные виды работ (бурение и укрепление склонов), строительство ливневой системы и ремонт дорожного полотна запланированы на 2024 год", – сообщил Еркебулан Оразалин.

В связи с этим въезд для автотранспорта и пеших туристов ограничен во все дни, кроме воскресных.

Пропускной режим действует по графику: до 09:00 и после 18.00 часов въезд разрешен для водителей электромобилей и такси.

В период с 13:00 до 14:00 въезд разрешен только для специального транспорта технических служб. В эти проход для пешеходов доступен по студенческой тропе.

Ранее мы сообщали, что движение для транспорта и туристов по дороге Медеу-Шымбулак, на которой проводятся работы, будут открывать с 1 декабря по воскресеньям.