Раз в неделю будут открывать закрытую дорогу до Шымбулака

Движение для транспорта и туристов по дороге Медеу – Шымбулак, на которой проводятся работы, будут открывать с 1 декабря по воскресеньям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"С 1 декабря этого года въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой из-за проведения аварийно-восстановительных работ дороге Медеу – Шымбулак будет открыт по воскресеньям.

В эти дни работы проводиться не будут, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

В другие дни пропускной режим будет действовать по прежнему графику – то есть до 09:00 и после 18:00 въезд разрешен только для водителей электромобилей и такси. А с 13:00 до 14:00 въезд возможен лишь для спецтранспорта техслужб.

В эти дни проход для пешеходов по дороге строго запрещен – пеший проход доступен по студенческой тропе.

В акимате города напомнили, что на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник" проводятся работы по ликвидации последствий камнепада. С 25 октября работы по очистке склона выполнены на 80%.

Кроме того, проводится укрепление склона с применением буровых установок и строительство ливневой системы. Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года.

Несколько дней назад на автодороге Медеу – Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч. Сообщалось, что это поможет обеспечить безопасность туристов.

В марте этого года горный курорт "Шымбулак" официально вошел Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире.

Добавим, что курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау, в 15 минутах езды от центра города Алматы, говорится на официальном сайте курорта.

"Шымбулак" был основан в 1954 году, и с середины 50-х годов являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.