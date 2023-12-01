Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Раз в неделю будут открывать закрытую дорогу до Шымбулака

Опубликовано:

Дорога Медеу – Шымбулак
Дорога Медеу – Шымбулак. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Движение для транспорта и туристов по дороге Медеу – Шымбулак, на которой проводятся работы, будут открывать с 1 декабря по воскресеньям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"С 1 декабря этого года въезд для автотранспорта и пеших туристов по закрытой из-за проведения аварийно-восстановительных работ дороге Медеу – Шымбулак будет открыт по воскресеньям.

В эти дни работы проводиться не будут, никакой угрозы жизни пешим туристам и автомобилистам нет", – рассказали в пресс-службе акимата Алматы.

В другие дни пропускной режим будет действовать по прежнему графику – то есть до 09:00 и после 18:00 въезд разрешен только для водителей электромобилей и такси. А с 13:00 до 14:00 въезд возможен лишь для спецтранспорта техслужб.

В эти дни проход для пешеходов по дороге строго запрещен – пеший проход доступен по студенческой тропе.

В акимате города напомнили, что на склонах гор "Мохнатка" и "Горельник" проводятся работы по ликвидации последствий камнепада. С 25 октября работы по очистке склона выполнены на 80%.

Кроме того, проводится укрепление склона с применением буровых установок и строительство ливневой системы. Комплексные работы будут продолжаться весь зимний период и завершатся осенью 2024 года.

Несколько дней назад на автодороге Медеу – Шымбулак установили четыре камеры "Сергек" с ограничением скоростного режима в 40 км/ч. Сообщалось, что это поможет обеспечить безопасность туристов.

В марте этого года горный курорт "Шымбулак" официально вошел Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая ночная горнолыжная трасса в мире.

Добавим, что курорт "Шымбулак" расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау, в 15 минутах езды от центра города Алматы, говорится на официальном сайте курорта.

"Шымбулак" был основан в 1954 году, и с середины 50-х годов являлся тренировочной базой советских горнолыжников, на его склонах проводились чемпионаты СССР и Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048683-zakrytuyu-iz-za-rabot-dorogu-medeu-shymbulak-budut-otkryvat-raz-v-nedelyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.