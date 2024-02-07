Снегопад и до 9 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 7 февраля - в двух городах обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 5 градусов, а ночью опустится до -8 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 1 градуса, ночью температура снизится до -6 градусов. Скорость ветра – 11,4 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 9 градусов, ночью опустятся до 0 градусов. Скорость ветра будет на уровне 12,8 м/с.